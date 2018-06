Berlin (SID) - Laut eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Münster verstößt das staatliche Wettmonopol gegen geltendes Europarecht. Nach Ansicht des Gerichts verletzt das Verbot von privaten Sportwettbüros die europaweite Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit. Zudem lasse der Gesetzgeber momentan in anderen Glücksspielbereichen private Anbieter zu, beispielsweise bei Geldspielautomaten.

Als Begründung führte das OVG an, dass das Sportwettenmonopol dadurch sein Ziel, die Spielsucht zu bekämpfen, nicht in stimmiger Weise erreiche und deshalb europarechtlich nicht zu rechtfertigen sei. "Wir haben unsere bisherige Meinung in der Sache revidiert", sagte Gerichtssprecher Ulrich Lau dem SID.

Die Betreiberin eines privaten Wettbüros hatte geklagt, weil die Stadt Mönchengladbach ihr 2006 die Vermittlung von Sportwetten untersagt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und würde vorerst nur für Nordrhein-Westfalen gelten.

Sollte die Stadt Mönchengladbach nicht Zulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen, würde sich der Richterspruch auf ganz Deutschland ausweiten. Eine Auswirkung auf das Verbot von privaten Sportwetten und anderer Glücksspiele im Internet besteht nicht.