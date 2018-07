Albany (SID) - Titelverteidiger Südafrika hat bei der Rugby-WM als zweites Team nach Gastgeber Neuseeland das Viertelfinale erreicht. Die Springboks gewannen ihr letztes Vorrundenspiel gegen Samoa mit 13:5 und erreichten die K.o-Runde als Sieger der Gruppe D.

Beim Duell in Albany leistete sich der Samoaner Paul Williams in der Schlussphase einen heftigen Aussetzer und wurde des Feldes verwiesen. Nach einem Zweikampf mit Heinrich Brüssow schlug Williams dem Südafrikaner mit voller Wucht ins Gesicht. Zuvor hatte allerdings Brüssow gleich mehrfach auf den Kopf seines Gegenspielers eingeprügelt, weil dieser sich hartnäckig an seiner Hose festgehalten hatte.

In der Runde der letzten Acht heißt der Gegner der Südafrikaner am 9. Oktober voraussichtlich Australien. Südafrika kämpft in Neuseeland darum, den WM-Titel als erstes Team erfolgreich zu verteidigen.