Bangkok (SID) - Matthias Bachinger ist beim ATP-Turnier in Bangkok als letzter Deutscher im Viertelfinale ausgeschieden. Am Freitag bot der 24 Jahre alte Münchner dem an Nummer drei gesetzten Franzosen Gilles Simon einen großen Kampf, musste sich aber nach 96 Minuten Spielzeit 6:3, 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Tobias Kamke (Lübeck) und Michael Berrer (Stuttgart) waren bei der mit 587.000 Dollar dotierten Veranstaltung in der thailändischen Hauptstadt jeweils im Achtelfinale ausgeschieden.