Istanbul (dpa) - Bei einem Bombenanschlag auf einen Posten der türkischen Gendarmerie an der Mittelmeerküste ist ein Mensch getötet worden. Türkische Medien berichteten, der Anschlag könne von einem Selbstmordattentäter verübt worden sein. Es gebe mehrere Verletzte. Die Tat wurde demnach in Kemer in der Provinz Antalya verübt. Die Hintergründe sind noch unklar.

