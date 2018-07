Istanbul (dpa) - Neuer Anschlag in der Türkei: Vor einer Wache der türkischen Gendarmerie an der Mittelmeerküste bei Antalya hat sich nach türkischen Medienberichten ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Bei der Explosion seien mehrere Menschen verletzt worden. Türkische Fernsehsender zeigten Bilder, auf denen beschädigte Gebäude und Glassplitter zu sehen waren. Erst in der letzten Woche war im Regierungsviertel von Ankara ein Bombenanschlag verübt worden, babei waren drei Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden.

