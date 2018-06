Offenbach (dpa) - Heute scheint nach Auflösung letzter Nebelfelder verbreitet die Sonne. Am längsten dauert es zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb sowie am Hochrhein, bis sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben.

Die Temperatur steigt auf 22 bis 27 Grad, im Westen vereinzelt sogar noch etwas darüber, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Nur in den Gebieten mit zähem Nebel oder Hochnebel wird es nicht so warm.

Der Wind weht nur schwach aus vorherrschend östlichen bis südlichen Richtungen.