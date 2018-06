Manila (dpa) - Rettungskräfte auf den Philippinen versuchen tausende Menschen zu erreichen, die vom Hochwasser im Norden des Landes vom Umland abgeschnitten sind. Am Wochenende droht der Region ein neuer Sturm. Die Behörden befürchten eine dramatische Verschlimmerung der Lage.

Der Taifun «Nalgae» bewege sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde im Zentrum auf die Philippinen zu. Er soll am Samstag auf Land treffen. In der vergangenen Woche war Taifun «Nesat» über die nördlichen Philippinen gezogen. Etwa eine Million Menschen war von den Auswirkungen betroffen. 43 Menschen starben, etwa 30 werden noch vermisst.

In der Nacht zum Freitag stiegen die Flutpegel in den Provinzen Bulacan, Pampanga und Nueva Ecija um bis zu zwei Meter. Viele Menschen flüchteten auf die Dächer ihrer Häuser, berichtete ein Augenzeuge einer Radiostation in Manila. Die Retter können die Eingeschlossenen oft nicht schnell genug erreichen. «Bitte sagen sie den Rettern, sie sollen rasch zu uns kommen», sagte der Mann dem Sender. «Meine Enkel haben nichts mehr zu essen.»

«Nesat» sollte am Freitagnachmittag in Vietnam auf Land treffen. Stürme und Überschwemmungen haben in dem südostasiatischen Land in dieser Woche bereits 15 Menschenleben gefordert, teilten die Behörden mit.

