Berlin (dpa) - Auf dem Berliner Messegelände öffnet sich an diesem Freitag wieder die Welt der flachen Fernseher und vernetzten Wohnzimmer. Bei der 51. Internationalen Funkausstellung (IFA) präsentieren 1441 Aussteller ihre Neuheiten, darunter auch Hausgeräte.

Die Branche hofft, dass durch die IFA die zuletzt schwächelnde Nachfrage wieder anzieht. Lust auf den Messebesuch sollen auch Sänger wie Roland Kaiser, Ich+Ich und Wir sind Helden im Unterhaltungsprogramm machen.

Trends der diesjährigen Messe sind Fernseher mit Anschluss ans Internet, die Vernetzung unterschiedlicher Geräte, flache Tablet-Computer, E-Books und Lesegeräte für digitale Literatur, Navigationsdienste, das digitale Radio und Energiesparen. Die Branche will sich mit den neuen Technologien auch gegen den deutlichen Preisverfall stemmen. Am Freitagmorgen will Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) sich bei einem Rundgang einen Überblick verschaffen.

Die Veranstalter sprechen von der größten IFA aller Zeiten. Um allen Ausstellern Platz zu bieten, wurden zusätzlich Zelte aufgestellt - auch unter dem Funkturm, wo ein Audio-Hersteller Quartier bezog, der das Wahrzeichen gleich mit gemietet hat. Besucher können vom 13. September an wieder auf den frisch sanierten Turm hinauffahren.

Im Konzertprogramm lädt am Freitag Schlagerstar Roland Kaiser zu einem Comeback, das Festival «Die Neuen DeutschPoeten» vereint am Samstag Clueso, Philipp Poisel, Max Prosa, Kraftklub und Wir sind Helden. Am Sonntag geht auf dem Messegelände der letzte Auftritt des Duos Ich + Ich auf seiner aktuellen Tour über die Bühne. Erinnerungen an die 80er werden wach, wenn die britische Pop-Band OMD am Montag auftritt.

Auf den Bühnen der Aussteller geben Fernsehgesichter wie die Moderatoren Anne Will und Waldemar Hartmann Autogramme. Auch FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich angekündigt, ebenso diverse Sterneköche, die an den Ständen zu Kochshows mit Gästen wie Ex-Fußballstar Paul Breitner und Schauspieler Elmar Wepper laden.

Die Tageskarte für die IFA kostet 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Schüler besuchen die Messe für 6 Euro, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Ab 14 Uhr gibt es eine «Happy-Hour-Tageskarte» für 9 Euro. Die S-Bahn will ihr Angebot verstärken.