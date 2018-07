Washington (dpa) - Der Wirbelsturm «Katia» hat sich über dem Atlantik zu einem Hurrikan der Stufe 4 verstärkt. Das teilte das US-Hurrikanzentrum in Miami mit. In seinem Zentrum entwickelt der Wirbelsturm laut Meteorologen Windgeschwindigkeiten von etwa 215 Kilometern in der Stunde. Er schob sich mit 17 Kilometern pro Stunde in nordwestlicher Richtung weiter auf die Ostküste der USA zu, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Für die US-Küsten wurden keine Warnungen gegeben, da der Sturm noch weit draußen auf dem Atlantik war.

