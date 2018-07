Berlin (dpa) - Auszubildende und Schulabgänger haben nach Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel bessere Chancen denn je auf dem Arbeitsmarkt. Das sagte Merkel zum Auftakt des neuen Ausbildungsjahrs. Damit Jugendliche in den richtigen Bereichen ausgebildet würden, werde unter anderem die Berufsberatung in Schulen ausgebaut. In Zeiten, in denen Betriebe um Jugendliche kämpfen müssten, dürfe es unter Langzeitarbeitslosen möglichst überhaupt keine jungen Leute mehr geben, sagte die Kanzlerin.

