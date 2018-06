Inhalt Seite 1 — Autobranche dämpft Erwartungen für 2012 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Inmitten von Finanzmarktturbulenzen und Konjunktursorgen bekommt das Selbstbewusstsein der Autoindustrie erste Risse.

Daimler dämpfte die Erwartungen für 2012 - das Wachstum in der Autobranche werde sich verlangsamen, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche zum Auftakt der Automesse IAA in Frankfurt. Volkswagen erwartet steigende Risiken auf dem weltweiten Automarkt. «Als Realisten wissen wir dabei: Die kommenden Monate werden kein Selbstläufer», sagte VW-Chef Martin Winterkorn. Dennoch erwarten die meisten Hersteller Zuwächse im kommenden Jahr. Herbe Kritik setzte es für die Modellpolitik der deutschen Autobauer.

Gerd Lottsiepen, Autoexperte des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), sagte: «Die Einführung von Zukunftstechnologien wurde in Deutschland völlig verschlafen.» Die Autohersteller setzten weiterhin auf «Autokonzepte von vorgestern». Sie verdienten insbesondere mit spritdurstigen Luxuslimousinen Rekordsummen. «Das entspricht dem Gegenteil von zukunftsfähig», kritisierte er. «Während Toyota und Honda die Hybridisierung bereits bei Kleinwagen einführen, finden wir den Hybridantrieb bei deutschen Herstellern ausschließlich unter den Luxuslimousinen.»

Das Thema Elektromobilität gehört zu den Schwerpunkten der IAA. Daimler will möglichst schnell eine große Zahl von Elektroautos auf die Straße bringen. Der Elektro-Smart, der im nächsten Frühjahr auf den Markt kommt, solle schon für knapp 16 000 Euro netto für die Kunden in Deutschland zu haben sein - plus monatlich 60 Euro netto Mietkosten für die Batterie, kündigte Smart-Chefin Annette Winkler an.

Derzeit sieht Daimler keine Auswirkungen der konjunkturellen Unsicherheiten auf den Auftragseingang und bekräftigte, im laufenden Jahr 1,35 Millionen Autos verkaufen zu wollen. «Für das nächste Jahr sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein gedämpftes Wachstum als eine Rezession», sagte Zetsche.

Anzeichen dafür, dass die Weltwirtschaft erneut in eine tiefe Krise stürzen könnte, sieht Zetsche nicht. Er appellierte an die Politiker, das Vertrauen wieder herzustellen. Ein weiterer Vertrauensverlust könnte auch die Realwirtschaft treffen, warnte der Manager. Zetsche bekräftigte, bis 2020 wolle Daimler der führende Oberklasse-Hersteller vor BMW und Audi sein.

BMW sieht sich für eine etwaige neue Krise gut gewappnet. «Wenn das Gleiche wie 2008 noch einmal passieren würde, würde das Unternehmen ohne Verlust durch eine solche Krise durchmarschieren», sagte Finanzvorstand Friedrich Eichiner im Vorfeld der IAA. «Momentan sehen wir keine Vorboten einer Rezession.» Gleichwohl erwartet Eichiner, dass sich das Wachstumstempo nach der Aufholjagd in den nächsten Monaten verlangsamt.