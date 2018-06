Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Porsche hat im August so viele Autos verkauft wie noch nie zuvor in dem Sommermonat. Weltweit seien mit 9031 Sport- und Geländewagen 43,4 Prozent mehr ausgeliefert worden als vor einem Jahr, teilte Vertriebsvorstand Bernhard Maier am Montag in Stuttgart mit.

«Wir wachsen in allen Regionen und konnten so ein weiteres Rekordhoch im August erreichen.» Verkaufsschlager war einmal mehr der Geländewagen Cayenne mit 4656 verkauften Fahrzeugen (plus 44,9 Prozent). Seit Jahresbeginn verkauften die Stuttgarter 80 412 Autos, fast ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Porsche will 2011 erstmals die Marke von 100 000 verkauften Fahrzeugen knacken.

Besonders in China schossen die Verkaufszahlen im August erneut steil nach oben. «2244 ausgelieferte Fahrzeuge bedeuten mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahresmonat», heißt es in der Mitteilung. Bisher verkaufte Porsche in dem Boomland in diesem Jahr 16 995 Autos - 83,9 Prozent mehr als in den ersten acht Monaten 2010. Auch auf dem Heimatmarkt Deutschland lief es im August rund: 986 Sport- und Geländewagen wurden an Kunden übergeben (plus 28,2 Prozent).