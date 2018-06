Frankfurt/Main (dpa) - Die Autoindustrie in Deutschland steuert bislang stabil durch die Krisen in Europa und den USA. Im August kletterte die Produktion im Vorjahresvergleich um 19 Prozent auf 399 000 Einheiten, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag in Frankfurt mit.

«Damit haben wir für den Monat August ... das bislang höchste Produktionsergebnis erreicht», sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann wenige Tage vor der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA. Der VDA geht weiter von einer Jahresproduktion von über 5,9 Millionen Autos aus. Auch der Export kletterte um starke 17 Prozent auf den neuen August-Rekordwert von 299 400 Einheiten.

Zwar stiegen auch die Auftragseingänge erneut an, die Orderbücher sind voll, das Geschäft gesichert. Wissmann rechnet aber mit einem schwächeren Wachstum im zweiten Halbjahr, da der Aufholprozess weit fortgeschritten sei. Produktion und Export seien wieder auf einem hohen Niveau.

Zuvor hatte der Verband der Importeure (VDIK) mitgeteilt, dass sich die Unsicherheit der Verbraucher angesichts der Staatsschuldenkrisen bisher nicht auf den deutschen Automarkt ausgewirkt haben. Im August wurden in Deutschland 237 500 Neuwagen verkauft und damit 18,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Damit seien von Januar bis August mehr als 2,12 Millionen Neuzulassungen in Deutschland registriert worden, der Absatz stieg um 11,2 Prozent. Die Stimmung im Pkw-Markt sei trotz leichter Abkühlung weiterhin positiv, sagte VDIK-Präsident Volker Lange. Der VDA erwartet im Gesamtjahr mehr als 3,1 Millionen Neuzulassungen in Deutschland.