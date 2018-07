Inhalt Seite 1 — Ackermann warnt vor neuer Finanzkrise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Erneut brechen die Börsen ein, die Konjunktursignale stehen auf rot, und die Nerven in der Finanzszene liegen blank: Deutschlands mächtigster Banker, Josef Ackermann, fühlt sich bereits an den Herbst 2008 erinnert.

Vor beinahe genau drei Jahren hatte die US-Bank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet. Nach dem Kollaps stürzte die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession, deren Spätfolgen noch immer auf klammen Staaten bleischwer lasten.

Zwar schränkte der Chef der Deutschen Bank die Parallelen umgehend selbst ein, aber die Warnung traf am Montag den Nerv der Märkte. Der deutsche Leitindex brach ein. Der Dax sackte auf den tiefsten Stand seit September 2009 und verlor zwischenzeitlich bis zu 5,8 Prozent.

Auf der «Handelsblatt»-Tagung «Banken im Umbruch» rechnete Ackermann am Montag in Frankfurt vor, dass der jüngste Einbruch der Aktienmärkte weltweit 5 Billionen Euro ausgemacht habe. Der deutsche Aktienmarkt habe mehr als ein Fünftel seines vorherigen Börsenwertes verloren. «Seit Jahresbeginn haben manche europäische Banken sogar ein Drittel und mehr ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt», sagte der Deutsche-Bank-Chef.

Ins Bild passe, dass die Märkte für Staatsanleihen stark schwankten, auch in Deutschland und den USA. Selbst der Aufwärtstrend des Goldpreises verlaufe nicht stetig. «All dies erinnert an den Herbst 2008, obwohl der europäische Bankensektor im Vergleich zu damals heute deutlich besser kapitalisiert und weniger von kurzfristiger Liquidität abhängig ist», sagte Ackermann. Zudem hätten die Banken weniger Giftpapiere in ihren Bilanzen als damals, und das Risikomanagement habe sich verbessert.

Trotz Banken-Stresstests und strengeren Eigenkapitalvorschriften: Um einen erneuten Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern, sind nach Ackermanns Überzeugung weitere Anstrengungen nötig. Damit sprach der Schweizer die Politik in Europa sowie in den konjunkturschwachen aber hoch verschuldeten Ländern USA und Japan an, aber auch die Banken. Sie seien von den Auswirkungen der Schuldenkrise in vielfältiger Weise betroffen, etwa durch ihr Engagement in den Schuldenländern. Die Aussichten für Europas Banken seien in ihren Heimatregionen nicht gerade rosig.

Wie nach der Lehman-Pleite, scheinen sich die Finanzinstitute auch gegenseitig nicht über den Weg zu trauen. Denn statt sich untereinander Geld zu leihen, horten die Geschäftsbanken soviel über Nacht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) wie zuletzt im August 2010. Am Montag stiegen die eintägigen Einlagen bei der Notenbank von 121 Milliarden Euro am Freitag auf 151 Milliarden Euro, wie die EZB mitteilte. Dafür bekommen sie einen niedrigen Zins von aktuell 0,75 Prozent.