Charlotte (dpa) - Nun ist es Gewissheit: Die Bank of America streicht in den kommenden Jahren voraussichtlich rund 30 000 Jobs. Mit den Einschnitten will Bankchef Brian Moynihan die Kosten drastisch senken.

Die Bank muss sich mit säumigen Schuldnern und Milliardenklagen wegen angeblicher Hypotheken-Betrügereien herumschlagen. Im ersten Halbjahr türmten sich die Verluste auf 7,4 Milliarden Dollar auf (5,4 Mrd Euro).

Ein guter Teil der Streichungen solle dadurch erreicht werden, dass freigewordene Stellen nicht wieder besetzt würden, erklärte die Bank am Montag in einer Mitteilung. Bis zum Jahr 2014 will das Management jährliche Einsparungen von 5 Milliarden Dollar erreichen.

Zuletzt arbeiteten rund 288 000 Menschen bei dem nach Vermögenswerten größtem Kreditinstitut der USA, das jedoch gegenüber seinen Rivalen immer mehr ins Hintertreffen gerät. Vor allem die hochprofitable JPMorgan Chase droht vorbeizuziehen. Bankchef Moynihan hat deshalb einen Umbau angestoßen, genannt «Project New BAC» nach dem Börsenkürzel.

Der Kahlschlag, dem etwa jede zehnte Stelle zum Opfer fällt, kommt aber nicht überraschend. Bereits in der Vorwoche hatten sich die Berichten in US-Medien gehäuft, die sogar Stellenstreichungen in der Größenordnung von 40 000 für möglich hielten.

Allerdings könnten tatsächlich noch weitere Einschnitte folgen: Die Bank of America steckt im ersten Teil des Umbaus, in Teil zwei sollen weitere Bereiche unter die Lupe genommen werden. Im Oktober beginnt die Überprüfung, die dann bis zum März 2012 dauern soll.

Erklärtes Ziel der Bemühungen ist es, schlanker und schlagkräftiger zu werden. Die Bank of America hatte sich in der Finanzkrise mit der Übernahme der Investmentbank Merrill Lynch und des Immobilienfinanzierers Countrywide verhoben und musste vom Staat mit 45 Milliarden Dollar gestützt werden. Seitdem ist die Bank of America nie wieder richtig auf die Beine gekommen.