Zürich (dpa) - Nach Bekanntwerden des Spekulationsskandals um die Schweizer Großbank UBS wird der Ruf nach einer Ablösung von UBS-Chef Oswald Grübel lauter. Er müsse «Platz machen» forderte etwa das Wirtschaftsmagazin «Cash» am Freitag.

Hoffnungen werden auf Ex-Bundesbank-Chef Axel Weber gesetzt, der 2012 in den Verwaltungsrat der UBS einziehen soll und 2013 dort das Ruder übernehmen soll. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass vermutlich ein UBS-Wertpapierhändler aus London der Bank durch unerlaubte Geschäfte einen Verlust von zwei Milliarden Dollar (fast 1,5 Mrd Euro) eingebrockt hat.

Der UBS-Händler soll nach einem Bericht der britischen BBC die Bank in London selbst über die von ihm ausgeführten nicht-autorisierten Transaktionen informiert haben. Er sei nicht von der internen Kontrolle entdeckt worden, schrieb der Sender am Freitag auf seiner Internet-Seite. Die UBS-Verantwortlichen hätten dann im Anschluss die fraglichen Handelspositionen unter die Lupe genommen und die britischen Behörden informiert, berichtete die BBC weiter. Die UBS nahm am Freitag in Zürich dazu keine Stellung.

Unverhohlen machte UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger seinem Unmut über den Vorfall Luft. Er sei «persönlich sehr enttäuscht» sagte er und sprach am Donnerstagabend nach einem Bericht des Schweizer Fernsehens von einem «unseligen Ereignis». Es sei «ein Jammer», dass die UBS nach harter Arbeit während zwei Jahren und ganz enormen Fortschritten durch dieses Ereignis wieder sehr stark zurückgeworfen werde.

Die größte Schweizer Bank gehört in Europa zu den Banken, die am schwersten von der Finanzkrise getroffen wurden. Sie häufte in den Jahren 2007 und 2008 knapp 28 Milliarden Franken (fast 19 Mrd Euro) an Verlusten an und musste vom Staat gerettet werden. Die Bank hatte die Folgen erst in jüngster in den Griff bekommen und plante einen Neuanfang.

Neben Grübel sollte laut «Cash» auch Villiger die Konsequenzen ziehen. Für Investoren wie Kunden müsse «es haarsträubend sein zu erfahren, dass in der Investment Bank noch immer eine Managementkultur verankert ist, welche es zulässt, dass ein einzelner Händler Milliarden vom Eigenkapital an der Börse verzocken kann». Dafür seien Grübel und Villiger verantwortlich.

Ohne Namen zu nennen, warnt auch die «Neue Zürcher Zeitung» vor den Folgen des Skandals für den Finanzplatz Schweiz. Leichtfertigkeit müssten sich jene Banker vorwerfen lassen, «die hierzulande weiterhin so tun, als sei 2008 nur ein kleiner Betriebsunfall gewesen und als sei die Welt vor und nach der Staatshilfe für die UBS im Grund die gleiche», schreibt die Zeitung am Freitag. «Wer im Finanzplatz an die Sorgfalt appelliert und sich gegen zu strenge staatliche Bestimmungen zur Wehr setzt, muss selbst glaubwürdig aufzeigen, dass er die Lehren für sein Unternehmen gezogen hat und sie im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Erwartungen ernst nimmt.» Hier liege einiges im Argen, schreibt die Zeitung. Vor allem Grübel gilt als Gegner staatlicher Bevormundung von Banken nach der Krise.