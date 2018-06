London (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Milliardenskandal bei der Schweizer Großbank UBS befindet sich ein Londoner Mitarbeiter weiter in Polizeigewahrsam. Der britischen Finanzaufsicht zufolge arbeitet er seit 2007 bei UBS. Von der Bank gibt es bisher keine Stellungnahme zu der Festnahme. UBS will nach Bekanntwerden des Verlusts durch nicht genehmigte Geschäfte ihre Mitarbeiter beruhigen: In einer Email von Konzernchef Oswald Grübel heißt es laut «Neuer Zürcher Zeitung», die Stärke des Unternehmens sei nicht beeinträchtigt.

