Wilna (Litauen) (SID) - Finnland darf bei der Basketball-EM in Litauen wieder auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Henrik Dettmann gewann am zweiten Spieltag der Zwischenrunde 87:73 (36:33) gegen Georgien und wahrte in der Gruppe F die Chance auf die Qualifikation für die Finalrunde in Kaunas.

Mikko Koivisto war mit 14 Punkten bester Werfer der Finnen, die mit einer klaren Niederlage gegen Russland in die zweite Gruppenphase gestartet waren. Georgien kann das Viertelfinale nicht mehr erreichen.