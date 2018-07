Gießen (SID) - Basketball-Bundesligist LTi Giessen 46ers haben Aniekan "Koko" Archibong verpflichtet. Der 30-Jährige aus den USA unterschrieb bei den 46ers einen Einjahresvertrag und soll überwiegend als Power Forward zum Einsatz kommen.

Archibong stand in der vergangenen Saison beim BBC Bayreuth unter Vertrag, zuvor spielte er in Deutschland für die Giants Düsseldorf, Skyliners Frankfurt und in Bamberg. Für die 46ers beginnt die Saison 2011/2012 am 3. Oktober (17.00 Uhr) mit einem Gastspiel bei EnBW Ludwigsburg.