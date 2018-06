Kaunas (SID) - Frankreichs Basketballstar Joakim Noah von den Chicago Bulls ist angetan vom europäischen Basketball: "Das europäische Spiel ist intelligenter als das in der NBA. Man bekommt weniger Räume geboten, und man muss viel häufiger zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stehen", sagte der 26 Jahre alte Center der Franzosen am Rande der EM in Litauen, "Europas Basketball hat in der NBA zwar den Ruf, etwas weicher und weniger körperbetont zu sein. Aber das kann ich nicht bestätigen. Es ist das genaue Gegenteil."

Joakim Noah, Sohn des früheren Tennis-Stars Yannick Noah, spielt seit 2007 für die Chicago Bulls in der besten Liga der Welt. 2009 debütierte Noah im Nationalteam, mit dem er im EM-Viertelfinale am Donnerstag (17.00 Uhr) auf Griechenland trifft.