Siauliai (dpa) - Dank eines wütenden Dirk Nowitzki und toller Moral haben die deutschen Basketballer bei der EM in Litauen auch ihr zweites Spiel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Dirk Bauermann setzte sich im litauischen Siauliai gegen Italien in einem Krimi mit 76:62 (36:30) durch.

Damit steht die Tür zur Zwischenrunde weit offen. NBA-Champion Nowitzki, der von den Italienern immer wieder hart angegangen wurde, überragte mit 21 Punkten und 12 Rebounds. Zudem glänzte wie schon gegen Israel Robin Benzing mit insgesamt 14 Zählern und wichtigen Aktionen in der Schlussphase. Center Chris Kaman kam auf 17 Punkte und 17 Rebounds.

«Es war ein superhart umkämpftes Spiel von der ersten Minute an», sagte Nowitzki beim TV-Sender Sport1 nach der Partie, «die Intensität war hoch. Im vierten Viertel haben wir gebissen und uns den Sieg geholt.»

Bei den Italienern waren die beiden NBA-Profis Marco Belinelli (New Orleans Hornets) mit 15 Punkten und Danilo Gallinari (Denver Nuggets) mit 17 Zählern die besten Werfer. Im 59. Duell mit den Italienern war es erst der zehnte Erfolg für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes. «Es war ein ganz wichtiger Sieg, ein Sieg, den wir uns erarbeiten und erkämpfen mussten - und das sind immer die schönsten», sagte Bundestrainer Dirk Bauermann.

Am Freitag trifft sein Team auf die ebenfalls noch ungeschlagenen Franzosen, die ihre zweite Partie gegen Israel mühelos mit 85:68 (42:35) gewannen. Auch die deutsche Mannschaft hatte Israel zum Auftakt ohne Probleme mit 91:64 besiegt. «Sie sind eine athletische Mannschaft», meinte Nowitzki über die anstehende Aufgabe gegen Frankreich, «wenn wir wieder alles geben, ist alles drin.»

Anders als Israel lieferten die Italiener dem deutschen Team von Beginn an einen heißen Fight. «Das ist für sie ein Schlüsselspiel. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand», hatte Bundestrainer Dirk Bauermann bereits vor der Partie prophezeit.

Und in der Tat gingen die Italiener, die zum Auftakt gegen Serbien verloren hatten, von Beginn an extrem aggressiv zu Werke. Doch angeführt von Nowitzki, der nach einem zweifelhaften Foulpfiff gegen ihn zusätzlich motiviert war, hielten die deutschen Korbjäger voll dagegen und lagen nach dem ersten Viertel nur knapp mit 16:18 zurück. Allerdings waren in Nowitzki, Steffen Hamann und Sven Schultze bereits drei Spieler früh mit zwei Fouls belastet. Zudem fand Kaman nicht wie gegen Israel ins Spiel.