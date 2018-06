Siauliai (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der EM in Litauen auch ihr zweites Vorrundenspiel gewonnen. Dirk Nowitzki und Co. siegten in Siauliai gegen Italien mit 76:62 (36:30) und machten damit einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde.

Bester Werfer im deutschen Team war Nowitzki mit 21 Punkten. Am Freitag trifft das Team von Bundestrainer Dirk Bauermann auf die ebenfalls noch ungeschlagenen Franzosen. Zum Auftakt hatte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes am Mittwoch mit 91:64 gegen Israel durchgesetzt.