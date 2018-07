London (dpa) - Die vier Bergleute, die in einer Kohlegrube in Südwales eingeschlossenen waren, sind tot. Das gab am Abend ein Sprecher der Polizei bekannt. Die vier Kumpel waren gestern eingeschlossen worden, als durch einen nachgebende Schachtwand Wasser in die Grube geriet und sie überschwemmte. Die Angehörigen der Bergleute hatten bis zuletzt gehoffen, dass die Rettungsmannschaften bei ihrer Suche auf Überlebende stoßen. Premierminister David Cameron sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus.

