Ruhpolding (dpa) - Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner hat bei der deutschen Biathlon-Meisterschaft ihren dritten Titel gewonnen. Die Doppel-Olympiasiegerin setzte sich in Ruhpolding im Massenstart trotz zwei Strafrunden in 36:35,6 Minuten durch.

Die Wallgauerin hatte nach 12,5 Kilometern gleich 51,4 Sekunden Vorsprung auf Tina Bachmann, die Vize-Weltmeisterin im Einzel. «Heute ging es mir wieder richtig gut», sagte Neuner. Am Vortag war die 24-Jährige im Einzel-Wettkampf nur Neunte geworden und hatte über Magenprobleme geklagt. Bei den auf Skirollern ausgetragenen Titelkämpfen hatte sie in der Vorwoche schon im Sprint und in der Verfolgung gesiegt.