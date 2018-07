Berlin (dpa) - Zwar studieren in Deutschland im Moment so viele Menschen wie noch nie. Doch andere Industrienationen haben ihre Hochschulen schneller ausgebaut. Bei uns fehlen Akademiker, Meister und andere Fachkräfte. In keinem anderen Industrieland sei das Bildungsniveau in den vergangenen 50 Jahren so langsam angestiegen wie in Deutschland, sagte der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher. Im Bildungsbericht der OECD steht, dass die Zahl der Hochqualifizierten in anderen Ländern deutlich stärker gestiegen ist, als in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.