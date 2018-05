Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Vortagesgewinne kräftig ausgebaut. Die Indizes profitierten laut Händlern von wieder aufkeimenden Hoffnungen, dass den klammen Euro-Ländern bald geholfen wird. Der Dax startet zunächst im Minus, zog dann aber im Handelsverlauf kräftig an und kletterte am Ende um 3,36 Prozent auf 5340,19 Punkte. Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3729 Dollar fest.

