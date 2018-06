Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesgewinne kräftig ausgebaut. Die Indizes profitierten laut Händlern von wieder aufkeimenden Hoffnungen, dass den klammen Euro-Ländern bald geholfen wird.

Der Dax startet zunächst im Minus, zog dann aber im Handelsverlauf kräftig an und kletterte am Ende um 3,36 Prozent auf 5340,19 Punkte. Am Dienstag war er bereits um knapp 2 Prozent gestiegen. Der MDax rückte um 3,05 Prozent auf 8659,52 Punkte vor und der TecDax gewann 2,36 Prozent auf 703,80 Punkte.

«Die Hoffnung auf eine baldige Unterstützung für die angeschlagene Eurozone lässt die Börsen in ganz Europa steigen», sagte Händler Andreas Lipkow von der Wertpapierhandelsbank MWB Fairtrade. «Demnach scheinen die BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China nicht ganz abgeneigt zu sein, ihre Gelder in europäische Assets wie zum Beispiel Staatsanleihen zu stecken.»

Griechenland bleibe aber unverändert im Fokus, betonte Händlerin Anita Wisniewska-Paluch von Gekko Global Markets. «Der Fokus liegt auf der Dreier-Telefonkonferenz zwischen Merkel, Sarkozy und Papandreou, deren Ergebnisse Einfluss auf das Treffen der Finanzminister der Eurozone am Freitag in Polen haben könnten.» Die Bundeskanzlerin, der französische Präsident und der griechische Ministerpräsident wollten am Mittwoch über die Griechenland-Verschuldung sprechen.