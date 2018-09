Frankfurt/Main (dpa) - Eine abwartende Haltung der Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat für Verluste im Dax gesorgt. Der deutsche Leitindex büßte 1,16 Prozent auf 5507 Punkte ein, nachdem die Hoffnung auf Fortschritte im Fall Griechenland am Vortag noch für kräftige Gewinne gesorgt hatte.

Der MDax verlor zur Wochenmitte 0,69 Prozent auf 8816 Punkte, und dr TecDax gab um 0,59 Prozent auf 692 Punkte nach. Chefhändler Matthias Jasper von der WGZ Bank verwies auf die weiter angespannte Lage als Bremse am Aktienmarkt. «Wir haben weiterhin politische Börsen», sagte der Experte. Er verwies darauf, dass der Markt trotz der Hoffnung auf einen Lösungsansatz mit Blick auf Griechenland verunsichert bleibe, zumal die Situation auch in Italien und Spanien nach wie vor angespannt sei.

Anleger warteten zudem ab, was die Fed am Abend im Rahmen ihres Zinsentscheides sagen werde. Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank ihre Erlöse aus fälligen Wertpapieren vermehrt in langlaufende Staatstitel investieren könnte, um damit die Langfristzinsen noch stärker zu senken.

An die Dax-Spitze kletterten am Nachmittag die MAN-Papiere. Sie stiegen um 2,33 Prozent auf 61,04 Euro und reagierten damit laut Händlern auf ein am Markt herumgereichtes Gerücht, wonach die EU-Kommission einer mehrheitlichen Übernahme durch VW keine Steine in den Weg legen wird. Die Metro-Aktien stemmten sich mit einem Aufschlag von 2,12 Prozent auf 31,535 Euro gegen den schwachen Markt. Laut Commerzbank-Analyst Jürgen Elfers deuteten Aussagen seitens des Großaktionärs Haniel darauf hin, dass der Großaktionär langfristig an dem Handelskonzern festhalten wolle.

Am Indexende rutschten Lufthansa-Titel aufgrund der Nachwehen der Gewinnwarnung vom Vortag um 4,22 Prozent ab. Die Titel von Stada brachen im MDax um 16,90 Prozent auf 19,32 Euro ein. Der Generikahersteller gibt die Hoffnung auf eine Begleichung seiner Forderungen bei serbischen Großhändlern auf und nimmt dafür Wertberichtigungen in Kauf.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,61 (Vortag: 1,59) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 130,36 Punkte. Der Bund Future legte um 0,14 Prozent auf 137,63 Punkte zu. Der Kurs des Euro ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3636 (1,3710) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7334 (0,7294) Euro.