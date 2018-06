Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Abstufung der Kreditwürdigkeit Italiens durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet.

Für den Dax ging es in den ersten Minuten um 0,61 Prozent auf 5383 Punkte nach unten. Damit setzte er seine zum Wochenstart begonnene Talfahrt fort, wenn auch in gedrosseltem Tempo. Der MDax büßte am Dienstag 0,72 Prozent auf 8658 Punkte ein, der TecDax verlor 0,82 Prozent auf 684 Punkte. Die Abstufung der Kreditwürdigkeit Italiens sei eine weitere negative Nachricht zum ohnehin von schlechten Meldungen gebeutelten Europa, sagte Analyst Ben Potter von IG Markets.