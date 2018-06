Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Donnerstag nach den Zinsentscheiden in Europa in die Verlustzone abgerutscht. Der deutsche Leitindex gab zuletzt 1,15 Prozent auf 5343 Punkte ab, nachdem sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die Bank of England ihre Leitzinsen unverändert belassen hatten.

Der MDax sank um 0,19 Prozent auf 8698 Punkte, und der TecDax verlor 0,18 Prozent auf 714,59 Punkte. Händler sprachen von einer erneut hektischen und nervösen Marktreaktion nach den Aussagen von EZB-Präsident Trichet zum Zinsentscheid. «Die Formulierungen klingen auf den ersten Blick relativ hart», so ein Börsianer.

Trichet hatte unter anderem davon gesprochen, dass die Risiken für das Wachstum nun abwärts gerichtet seien. Außerdem sorgten schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten aus den USA zusätzlich für Unsicherheit. Börsianer argumentierten zudem mit Gewinnmitnahmen vor einer nach US-Börsenschluss erwarteten Rede von US-Präsident Barack Obama.

Aufwärts ging es bis zuletzt für die Aktien der Deutschen Bank. Sie verteidigten gegen den schwachen Markt ein Plus von 1,22 Prozent auf 24,87 Euro. Rückenwind gab es durch ein bestätigtes Gewinnziel. Der deutsche Bankenprimus hält seinen anvisierten operativen Vorsteuergewinn von zehn Milliarden Euro im Jahr 2011 «weiterhin für erreichbar», sieht aber kurzfristig signifikante Unsicherheiten. Auch die Aktien der Deutschen Börse gehörten bis zuletzt mit 1,48 Prozent auf 40,845 Euro zu den Gewinnern. Einige Aktienhändler sehen den Börsenbetreiber kurzfristig als Profiteur der anhaltenden Marktturbulenzen.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,70 Prozent (Mittwoch: 1,72 Prozent). Der Rentenindex Rex gab um 0,04 Prozent auf 130,02 Punkte nach. Der Bund Future verlor 0,59 Prozent auf 136,99 Punkte. Auch der Kurs des Euro ist gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,4044 (1,4036) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7121 (0,7125) Euro.