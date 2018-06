Inhalt Seite 1 — Dax schließt auf tiefstem Stand seit über zwei Jahren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten geschlossen. Sein bis zur Mittagszeit gestarteter Erholungsversuch missglückte. Mit minus 1,00 Prozent auf 5193,97 Punkte und damit auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2009 ging er aus dem Tag.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,81 Prozent auf 8334,93 Punkte bergab, der TecDax verlor 0,68 Prozent auf 691,81 Punkte.

Analyst Gregor Kuhn von IG Markets verwies auf die überraschend gesunkenen Auftragseingänge der deutschen Industrie als Belastungsfaktor. Zuvor hatte sich der Dax dank der Intervention der Schweizer Nationalbank für einen schwächeren Franken noch freundlich entwickelt. Die überraschend gestiegene Stimmung der US-Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor verpuffte am Markt und half auch der Wall Street nicht. «Viele Anleger ignorieren die guten Konjunkturindikatoren konsequent, weil die Euro- und Bankenkrise wie Scheuklappen wirkt», sagte Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank.

Die Bayer-Aktien büßten am Dax-Ende 7,53 Prozent auf 37,75 Euro ein, was Börsianer damit begründeten, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA zusätzliche Informationen zum Gerinnungshemmer Xarelto eingefordert habe. Dies werde mit dem Blick auf dieses wichtige Medikament als große Belastung empfunden. Die Titel des Halbleiterherstellers Infineon sanken um 2,31 Prozent auf 5,148 Euro. Händler verwiesen auf eine Umsatz- und Gewinnwarnung des US-Wettbewerbers Fairchild Semiconductor.

Auch die Aktien der Deutschen Bank konnten sich dem Abwärtstrend nicht ganz entziehen. Sie schlossen um 0,89 Prozent tiefer bei 23,505 Euro. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein hatte die Titel als Kerninvestment im Sektor bezeichnet und hochgestuft, was zunächst für freundliche Kurse gesorgt hatte. Die Commerzbank-Titel sackten um deutliche 3,37 Prozent auf 1,747 Euro ab.

Derweil sorgte im MDax die Ankündigung von Aktienrückkäufen beim Immobilienunternehmen Gagfah für Gewinne von 6,06 Prozent auf 4,08 Euro. Ein Kursfeuerwerk brannten die Evotec-Titel mit plus 17,12 Prozent auf 2,155 Euro ab, nachdem das im TecDax notierte Biotech-Unternehmen eine Zusammenarbeit mit den Schweizer Pharmakonzern Roche angekündigt hatte. Dagegen brachen die Aktien von Phoenix Solar um 11,32 Prozent auf 10,265 Euro ein - hier belastete der von der Deutschen Börse bekanntgegebene Abstieg aus dem TecDax.

Der EuroStoxx 50 schloss um 1,29 Prozent schwächer bei 2080,10 Punkten. Der Cac 40 in Paris schloss ebenfalls schwach, wogegen der Londoner FTSE 100 gut ein Prozent gewann. In New York stand der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss knapp zwei Prozent im Minus.