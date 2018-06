Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag an seine seit Dienstag laufende Gewinnserie angeknüpft und sogar zeitweise wieder die Marke von 5600 Punkten übersprungen. Kurz nach Handelsstart legte der Leitindex um 1,55 Prozent auf 5594 Punkte zu.

Am Montag war das Börsenbarometer mit 4966 Punkten noch auf den tiefsten Stand seit 26 Monaten gefallen. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Morgen um 1,09 Prozent auf 8929 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,10 Prozent auf 710 Punkte.

Händler konzentrieren sich auf den großen Verfall von Terminkontrakten auf Aktien und Indizes an den Derivatebörsen. Der dürfte nach den besonders heftigen Kursschwankungen in den vergangenen Wochen sehr spannend werden, sagte ein Börsianer.

Mit Interesse wird auch auf das Treffen der EU-Finanzminister in Polen an diesem und dem morgigen Tag geschaut. Die Stimmung hat sich zudem etwas gebessert, und die konzertierte Aktion der wichtigsten Notenbanken gegen mögliche Liquiditätsengpässe im Bankensektor hatte den Aktienmärkten bereits am Vortag einen neuerlichen Schub in der laufenden Erholung gegeben.