Frankfurt/Main (dpa) - Wegen schwacher Vorgaben aus den USA und Asien haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Freitag im frühen Handel Verluste verzeichnet. Der Dax fiel um 0,60 Prozent auf 5376 Punkte, nachdem er am Vortag ein knappes Plus über die Ziellinie bringen konnte.

Der MDax gab um 0,84 Prozent auf 8714 Punkte nach. Der TecDax verlor 0,68 Prozent auf 716 Punkte. «Die Reden von Ben Bernanke und Barack Obama konnten den Märkten keine positiven Impulse verleihen», hieß es im Morgenkommentar von Close Brothers Seydler Research.

Notenbankchef Bernanke habe auf eine sofortige Unterstützung für die US-Wirtschaft verzichtet und die Pläne von Präsident Obama seien in den Tagen zuvor schon vorweg genommen worden. Angesichts des 10. Jahrestags der New Yorker Anschläge am Wochenende rechnen die Experten zudem damit, dass die Furcht vor neuen Terroranschlägen für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgen wird. Im Blickfeld steht aber auch das beginnende Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs.

Nach einer überraschenden Zulassungsempfehlung eines Ausschusses der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Gerinnungshemmer Xarelto sprangen Bayer-Aktien an der Dax-Spitze um 4,44 Prozent auf 40,67 Euro hoch. «Das kommt wirklich überraschend, nachdem es vor wenigen Tagen kritischen Stimmen seitens der FDA gegeben hat und weitere Daten verlangt wurden», meinte ein Händler. UBS-Analyst Andrew Whitney hält eine US-Zulassung daher für wahrscheinlich, betonte aber, dass immer noch Verzögerungen möglich seien.