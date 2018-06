Inhalt Seite 1 — Dax vor dem Fed-Entscheid im MInus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (dpa) - Eine abwartende Haltung der Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hatfür Verluste im Dax gesorgt. Der deutsche Leitindex gab um 0,77 Prozent auf 5.528,53 Punkte nach, nachdem die Hoffnung auf Fortschritte Griechenlands am Vortag für kräftige Gewinne gesorgt hatte.

Die übrigen Indizes hielten sich derweil etwas besser: Der MDax gab nur knapp um 0,06 Prozent auf 8.871,93 Punkte nach, während der TecDax 0,42 Prozent verlor auf 693,28 Punkte. Chefhändler Matthias Jasper von der WGZ Bank verwies auf die weiter angespannte Lage am Aktienmarkt, die nach den jüngsten Kursgewinnen und den an diesem Tag fehlenden Kurstreibern den Markt etwas bremse.

"Wir haben weiterhin politische Börsen", so der Experte. Er verwies darauf, dass der Markt trotz der Hoffnung auf einen Lösungsansatz in Griechenland verunsichert bleibe, da die Situation auch in Italien und Spanien nach wie vor angespannt sei. Anleger warteten zudem ab, was die Fed am Abend im Rahmen ihres Zinsentscheides sagen werde. Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank ihre Erlöse aus fälligen Wertpapieren vermehrt in langlaufende Staatstitel investieren könnte, um damit die Langfristzinsen noch stärker zu senken.

SAP-Aktien kletterten unter den besten Dax-Werten um 2,14 Prozent auf 38,15 Euro und reagierten damit laut Händlern auf gute Vorgaben des US-Konkurrenten Oracle. Der US-Konzern verdient blendend. Sowohl Gewinn als auch Umsatz legten laut ersten Berechnungen zu. Die beruhigenden Aussagen des Konkurrenten sollten sich auch auf den SAP-Kurs positiv auswirken, kommentierte ein Händler. Immerhin liege Oracle mit dem erwarteten Umsatz und Gewinn über den Expertenschätzungen.

Noch deutlicher stemmten sich Metro-Aktien mit einem Aufschlag von 2,69 Prozent auf 31,71 Euro gegen den schwachen Markt. Laut Commerzbank-Analyst Jürgen Elfers deuteten Interviews mit Franz Markus Haniel und dem Haniel-CEO Jürgen Kluge darauf hin, dass der Großaktionär offenbar langfristig an dem Handelskonzern festhalten wolle, während die Kaufhof-Kette sowie die Real-Supermärkte nach wie vor zur Disposition stünden. Metro-Chef Eckhard Cordes habe zudem wohl die Rückendeckung der Arbeitnehmervertreter gesichert und damit sei seine Vertragsverlängerung nun wahrscheinlicher geworden.

Papiere der Lufthansa setzten dagegen ihre Talfahrt fort und büßten nach den von einer Gewinnwarnung ausgelösten Kursverlusten vom Vortag weitere 4,05 Prozent auf 9,902 Euro ein. Die Aktien stehen mit dem Investorentag im Blick und hinzu kommt eine Abstufung der Deutschen Bank.

Laut Analyst Michael Kuhn kommt der Abschwung bei der Fluggesellschaft schneller und stärker als von ihm erwartet und lässt nichts Gutes für das kommende Jahr erahnen. Konkurrent Air Berlin kündigte indes aus Kostengründen eine Reduzierung seiner Flotte an. Die Papiere konnten davon jedoch nicht profitieren und gaben moderat um 0,15 Prozent nach.