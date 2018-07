Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag an seine seit Dienstag laufende Gewinnserie angeknüpft und sogar kurzzeitig wieder die Marke von 5600 Punkten übersprungen.

Allerdings bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab, so dass der deutsche Leitindex gegen Nachmittag nur noch um 1,25 Prozent auf 5577 Punkte stieg. Dennoch steuert er damit auf ein Wochenplus von 8 Prozent zu, obwohl er noch am Montag bei 4966 Punkten auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren Monaten gefallen war. Zuletzt hatte das Börsenbarometer Mitte Juli 2009 solch ein kräftiges Wochenplus erreicht.

Die Werte in der zweiten Reihe entwickelten sich uneinheitlich: Der MDax rückte am Freitag um 0,89 Prozent auf 8911 Punkte vor. Der TecDax hingegen verlor 0,87 Prozent auf 703 Punkte.

Trotz des großen Verfallstages, an dem Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Derivatebörsen auslaufen, sei es recht ruhig, sagte Chefhändler Matthias Jasper von der WGZ Bank. «Wir sehen zurzeit eine ausgeprägte technische Erholung, die meisten institutionellen Anleger haben wohl schon in den Tagen zuvor ihre Terminmarktpositionen gerollt», sagte er. Spürbar sei inzwischen, dass sich die Nervosität der Anleger gelegt habe und wegen der leicht verbesserten Marktstimmung nun wieder Schnäppchenjäger unterwegs seien.

Von der Erholung profitierten erneut vor allem die schwer angeschlagenen Aktien von Banken. Europaweit verbuchte diese Branche die kräftigsten Kursaufschläge. Im Dax rückten die Titel der Deutschen Bank mit plus 4,92 Prozent auf 26,115 Euro an die Dax-Spitze. Die Anteilsscheine der Commerzbank stiegen um 4,20 Prozent auf 1,812 Euro. Allerdings hatten die beiden Papiere seit Anfang August bis zum vergangenen Montag rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.

Die Anteilsscheine von Eon stiegen, angetrieben von einer positiven Studie, um 4,87 Prozent auf 15,830 Euro. Nach den starken Kursverlusten der Aktien des Versorgers verbessere sich nun die Nachrichtenlage, und das Wertargument rücke positiv in den Vordergrund, hieß es von JPMorgan.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,73 Prozent (Vortag: 1,72 Prozent). Der Rentenindex Rex sank deutlich um 0,35 Prozent auf 129,46 Punkte. Der Bund Future gewann 0,24 Prozent auf 136,31 Punkte. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3760 (Donnerstag: 1,3795) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7267 (0,7249) Euro.