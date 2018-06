Frankfurt/Main (dpa) - Nach zahlreichen Hiobsbotschaften hat der Dax am Montag so tief wie seit Juli 2009 nicht mehr geschlossen.

Vor allem die am Wochenende aufgeflammten Diskussionen um eine Staatspleite Griechenlands und die Sorgen um eine Abstufung der Kreditwürdigkeit französischer Banken durch die Ratingagentur Moody's drückten auf die Stimmung. Für den deutsche Leitindex Dax bedeutete dies am Ende ein Minus von 2,27 Prozent auf 5072,33 Punkte. Zwischenzeitlich war er sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 5000 Punkten gerutscht. Der MDax gab um 2,72 Prozent auf 8303,87 Punkte nach und der TecDax sank um 2,61 Prozent auf 683,14 Punkte.

Eine Explosion in einer französischer Atomanlage hatte den Dax ebenfalls belastet. Am Nachmittag aber gab es einen kleinen Lichtblick für die Anleger, der das Minus am Markt reduzierte: Das hochverschuldete Griechenland wird einem Bericht des «Wall Street Journal» zufolge die nächste Tranche des ersten Rettungspakets vermutlich erhalten.