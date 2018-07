Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem dramatischen Kurssturz am Montag ist der deutsche Leitindex Dax am Dienstag mit einem kleinen Plus gestartet. Er legte in den ersten Handelsminuten um 0,86 Prozent auf 5291,30 Punkte zu. In einer ähnlichen Größenordnung ging es für den europäischen Index EuroStoxx 50 nach oben.

Zuvor hatte die Tokioter Börse schwach geschlossen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte notierte zum Handelsende ein Minus von 193,89 Punkten oder 2,21 Prozent bei 8590,57 Punkten. Am Montag waren die Börsen dramatisch eingebrochen, allein der Dax verlor 5,28 Prozent auf 5246,18 Punkte und markierte damit ein Zweijahrestief. Auch in Lateinamerika gab es kräftige Kursabschläge. Die New Yorker Wall Street war wegen eines Feiertags geschlossen.

Hintergrund für den Sinkflug waren keine konkreten Neuigkeiten, sondern die allgemeine Unsicherheit und Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung und vor einer Eskalation der Schuldenkrise.