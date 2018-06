Frankfurt/Main (dpa) - Die Verunsicherung der Anleger hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag belastet. Der Dax fiel um 1,40 Prozent auf 5333 Punkte, nachdem er am Vortag ein knappes Plus über die Ziellinie bringen konnte. Der MDax gab zum Wochenschluss um 1,85 Prozent auf 8626 Punkte nach und der TecDax verlor 1,46 Prozent auf 711 Punkte.

Chefvolkswirt Jochen Intelmann von der Hamburger Sparkasse verwies angesichts der Verluste darauf, dass die allgemeine Verunsicherung unter den Anlegern vor dem Wochenende groß sei. «Man setzt zur Zeit auf Sicherheit», so der Experte, der auch auf absehbare Zeit mit einer weiterhin holprigen Entwicklung an den Börsen rechnet. «Der September dürfte ein sehr nervöser Monat bleiben, bis der Bundestag zum Monatsende über den Euro-Rettungsschirm abstimmt.»

Bayer-Aktien legten als einziger Dax-Gewinner um 2,66 Prozent auf 40,005 Euro zu. Sie profitierten dabei von einer überraschenden Zulassungsempfehlung eines Ausschusses der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Gerinnungshemmer Xarelto.

Im Blickfeld standen ferner die Titel der Autobauer Volkswagen und Porsche. Anders als geplant werden die beiden Konzerne in diesem Jahr nicht mehr fusionieren. Hintergrund sind noch immer bestehende juristische Hürden. VW gaben daraufhin um 1,62 Prozent nach und Porsche sackten deutlich um rund 10 Prozent auf 39,64 Euro ab.