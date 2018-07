New York (dpa) - Die Hoffnung auf ein neues Konjunkturprogramm der US-Regierung hat die Wall Street beflügelt. Im Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit will Präsident Barack Obama Medienberichten zufolge die Wirtschaft mit hunderten Milliarden Dollar ankurbeln. Kern des Vorhabens seien neue Steuererleichterungen. Diese Nachricht bescherte dem Leitindex Dow Jones Industrial nach drei Verlusttagen in Folge wieder ein kräftiges Plus von 2,5 Prozent auf 11.415 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,4099 US-Dollar.

