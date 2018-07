Las Vegas (dpa) - Box-Star Floyd Mayweather Jr. hat nach 16-monatiger Ringpause ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der 34 Jahre alte Amerikaner bezwang in Las Vegas seinen Landsmann Victor Ortiz durch K.o. in der vierten Runde und nahm diesem damit den WBC-WM-Gürtel im Weltergewicht ab.

Für den exzentrischen Amerikaner war dies der 42. Sieg in seiner makellosen Kampfbilanz, die nunmehr 26 vorzeitige Erfolge ausweist. Mayweather Jr. hielt den WBC-WM-Titel in dem Limit bereits zwischen 2006 und 2007. Der Profiboxer, der zuletzt für Negativ-Schlagzeilen außerhalb des Rings gesorgt hatte, war Weltmeister in fünf Gewichtsklassen. Mayweather Jr. gilt neben Manny Pacquiao (Philippinen) gewichtsklassenübergreifend derzeit als weltweit bester Boxer.