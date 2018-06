Berlin (dpa) - Nach einer längeren Pause haben in Berlin am Wochenende wieder mehrere Autos gebrannt. In fast allen Fällen prüft der Staatsschutz einen politischen Hintergrund. Allein in der Nacht zu Sonntag legten Unbekannte an vier hochwertigen Fahrzeugen in Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg Feuer. In der Nacht zu Samstag waren Brandstifter in Mitte und Friedrichshain unterwegs und zündeten zwei Autos an. Seit Jahresbeginn wurden mehr als 550 Autos durch Brandanschläge beschädigt.

