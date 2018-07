Washington (dpa) - Verheerende Flächenbrände haben im US-Bundesstaat Texas bereits mehr als 700 Häuser zerstört. Die Schäden würden in den kommenden Tagen weiter zunehmen, weil immer wieder auf neue Feuer reagiert werden müsse, teilten Behörden mit. Tausende Menschen mussten vor den Flammen flüchten, berichtete der Sender CNN. Das Feuer erstreckte sich in dem Staat innerhalb der vergangenen Woche auf mehr als 118 000 Hektar Land. Eine Frau und ihr 18 Monate altes Kind waren am Sonntag in den Flammen gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.