Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Kristina Schröder hat nach vierzehnwöchiger Babypause wieder ihre Arbeit als Ressortchefin in Berlin aufgenommen. Die 34-Jährige ist die erste Bundesministerin, die während ihrer Amtszeit Nachwuchs bekommen hat. Schröder will übermorgen über ihre politischen Pläne bis zur Bundestagswahl 2013 berichten. Vor allem werden Aussagen dazu erwartet, ob die Koalition noch in dieser Wahlperiode ihre Ankündigung realisiert, ein Erziehungsgeld in Höhe von 150 Euro monatlich einzuführen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.