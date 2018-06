Inhalt Seite 1 — Sieg vor Gericht: Apple stoppt Samsung-Tablet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Apple hat in Deutschland seinen bisher größten Erfolg im Streit um Nachahmer seiner mobilen Geräte errungen. Erstmals gelang es dem Konzern, einen Konkurrenten seines populären iPad-Tablets vor Gericht zu stoppen.

Zudem lässt die Einstweilige Verfügung des Düsseldorfer Landgerichts gegen das neue Galaxy Tab von Samsung auch ein scharfes Damoklesschwert über den Köpfen anderer Rivalen schweben.

Denn die Richter untersagten letztlich nicht nur - wie von Apple gefordert - den Vertrieb des Galaxy Tab 10.1 in Deutschland. Das von der Vorsitzenden Richterin Johanna Brückner-Hofmann verlesene Urteil verbietet es Samsung, Produkte zu vermarkten, die das von Apple hinterlegte sogenannte Geschmacksmuster mit Design-Elementen eines Tablet-Computers verletzen.

Und die sind recht allgemein gehalten. Da geht es etwa um ein rechteckiges Produkt mit vier gleichmäßig abgerundeten Ecken. Oder eine flache klare Oberfläche auf der Vorderseite des Produkts. Oder die sichtbare Metalleinfassung um die klare Oberfläche. Das Gericht verglich das Galaxy Tab auch nicht direkt mit Apples iPad, sondern mit den Abbildungen aus dem Geschmacksmuster-Eintrag.

Aber irgendwie sähen doch alle Tablet-Computer so aus, versuchten Samsungs Anwälte bei der Anhörung Ende August zu argumentieren. Wie solle man so ein Gerät auch grundsätzlich anders bauen, etwa damit man es halten kann und es mit scharfen Ecken keine Löcher in die Tasche reißt? Bei einem Richter in den Niederlanden hatte Samsung mit dieser Argumentation kürzlich Erfolg, in Düsseldorf nicht - obwohl es dabei um ein und das selbe europäische Geschmacksmuster geht.

Die Düsseldorfer Kammer schaute sich auch Geräte von Konkurrenten wie Asus oder Toshiba an - an neuen Tablets herrscht derzeit kein Mangel am Markt - und kam zu dem Schluss, es gehe doch anders. Samsung aber sei mit seinem Galaxy Tab zu nahe dran an den Elementen aus Apples Geschmacksmuster.

Die Botschaft der beiden Urteile an die Hersteller ist eine unmissverständliche Warnung: Die Frage, ob man ein Gerät verkaufen darf oder nicht, kann im Ermessen der Richter liegen und auf wenigen hundert Kilometern Entfernung gegensätzlich ausfallen. Und das, während hinter moderner Technik wie Tablet-Computern Millionen-Investitionen und ein potenzieller Milliarden-Markt stecken.