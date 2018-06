London (dpa) - Die anhaltend starke Verunsicherung der Anleger an den Finanzmärkten hat den Goldpreis am Dienstag auf einen neuen Höchstwert getrieben. Das alte Rekordhoch des gelben Edelmetalls hatte damit nur zwei Wochen vorgehalten.

In der Spitze kostete eine Feinunze (rund 31 Gramm) des begehrten Metalls am frühen Morgen 1920,25 US-Dollar. Der Preis lag damit deutlich über dem alten Rekordwert bei 1913,50 Dollar. Allein seit dem vergangenen Freitag hat der Goldpreis um 90 Dollar oder fast fünf Prozent zugelegt. Als Preistreiber beim Gold nennen Experten die Angst vor einem Rückfall der Weltwirtschaft in die Rezession und die Sorge vor einer Eskalation der europäischen Schuldenkrise.

Kaum hatte der Goldpreis am Morgen seinen neuen Höchstwert erreicht, wurde er aber durch eine massive Intervention der Schweizer Notenbank SNB an den Devisenmärkten abrupt ausgebremst. Die Maßnahmen der SNB hätten «die Finanzmärkte durcheinander gewirbelt», hieß es in einer Einschätzung der Commerzbank. Im Bemühen, die eigene Währung zu schwächen, sorgten die Schweizer für heftige Kursschwankungen in nahezu allen Anlageformen. Im Zuge der Turbulenzen fiel auch der Goldpreis zeitweise auf ein Tagestief bei 1860 Dollar. Im weiteren Handel stieg der Preis für das gelbe Edelmetall dann aber wieder über 1890 Dollar.

Auch wenn die Maßnahmen der Schweizer Notenbank die jüngste Rekordjagd des Goldpreises vorerst stoppte, dürfte die Intervention der SNB den Preis für das gelbe Edelmetall auf Sicht der kommenden Wochen eher stützen als belasten. Im Bemühen der Schweizer ihre Währung zu schwächen hätten die Eidgenossen gleichzeitig auch den «sicheren Hafen» Franken für die Anleger beschädigt, hieß es von Händlern.

In den zuletzt stürmischen Zeiten an den internationalen Finanzmärkten war der als besonders sicher geschätzte Franken eine willkommene Alternative zur Geldanlage. Ohne den Franken müssen sich die Investoren künftig noch stärker zum Beispiel auf Gold konzentrieren. «In Wirklichkeit dürfte die Entscheidung der SNB daher den Goldpreis ganz im Gegenteil geradezu beflügeln», kommentieren die Experten der Commerzbank.

Zudem vertraten Experten wie bereits in den Wochen zuvor die Einschätzung, dass es sich beim aktuellen Höhenflug des Goldpreises nicht um eine Spekulationsblase handelt. An den Finanzmärkten werde das gelbe Edelmetall vielmehr als eine Art Versicherung gegen Inflationsgefahren vor dem Hintergrund der weltweiten Schuldenkrise gesehen, sagte beispielsweise ein thailändischer Rohstoffexperte.