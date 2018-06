London (dpa) - Der Goldpreis hat am Montag zu einem neuen Höhenflug angesetzt: Erstmals seit fast zwei Wochen sprang er wieder über die Marke von 1900 Dollar.

Zeitweise verfehlte der Preis für das gelbe Edelmetall mit einem Tageshoch bei 1903 Dollar je Feinunze (etwa 31 Gramm) nur knapp den Rekordwert von 1913,50 Dollar.

Unverändert große Unsicherheit unter den Anlegern und ein neuer Einbruch an den Aktienbörsen trieben laut Händlern die Investoren in den «sicheren Hafen» Gold. Auf Euro-Basis schaffte der Goldpreis sogar ein neues Rekordhoch. Zeitweise stand er bei rund 1350 Euro je Feinunze und damit so hoch wie noch nie.

An den Rohstoffbörsen wird der Goldpreis aber üblicherweise in US-Dollar ausgewiesen. Am frühen Abend fiel der Goldpreis aber wieder etwas zurück und stand bei 1900,80 Dollar. Das sind 17,00 Dollar mehr als am Freitag.

Gold profitiere von der Unsicherheit der Investoren und den Spekulationen auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den USA, begründeten Experten der Commerzbank die aktuelle Rekordjagd. Den Auslöser für den jüngsten Ansturm auf das Gold sahen Händler in einem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung vom vergangenen Freitag. Seit Freitagvormittag ist der Preis für das gelbe Edelmetall um mehr als 70 Dollar gestiegen. Zuletzt erreichte der Preis einen Rekord am 23. August.

Das überraschend zum Stillstand gekommene Job-Wachstum in den USA habe «im Konzert mit schwächeren Konjunkturindikatoren zu verstärkten Rezessionsbefürchtungen geführt», schrieben Experten der HSH Nordbank. Die enttäuschende Entwicklung könnte die US-Notenbank dazu bewegen, ihre Geldpolitik auf der nächsten Sitzung am 21. September noch stärker zu lockern, um die lahmende US-Wirtschaft anzukurbeln. Das habe die Sorge vor einer steigenden Inflation geschürt und das Gold als vermeintlich sichere Anlageform attraktiver gemacht, sagten Händler.

Darüber hinaus gilt die europäische Schuldenkrise nach wie vor als ungelöst, was bei den Investoren für zusätzliche Verunsicherung sorgt und den Goldpreis nach oben treibt. Zuletzt stand vor allem die Lage in Griechenland im Fokus: So wird der größte Schuldensünder Europas seine Haushaltsziele in diesem Jahr aller Voraussicht nach verfehlen. Darüber hinaus werden die Anleger von politischen Unwägbarkeiten in Italien verunsichert. Dort hatte die Regierung unlängst ein Sparpaket wieder aufgeschnürt.