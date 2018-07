Düsseldorf (SID) - Die Saisoneröffnungsfeier der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird wie geplant am Freitag stattfinden. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Da die DEG um den am Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Nationalspieler Robert Dietrich trauert, wird das Programm entsprechend angepasst.

"Wir wollen unseren Fans nahe sein und uns mit ihnen auf die Saison einstimmen. Allerdings bitten wir um Verständnis, dass wir auf das an sich spaßig gedachte Spiele-Programm verzichten. Wir werden dies zu einem späteren Zeitpunkt nachholen", sagte Düsseldorfs Kapitän Daniel Kreutzer.