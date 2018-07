Inhalt Seite 1 — Deutsches Eishockey geschockt - Weltweite Trauer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jaroslawl (dpa) - Entsetzen, Trauer und Fassungslosigkeit: Die Eishockey-Welt hat nach dem Todesdrama um den deutschen Nationalspieler Robert Dietrich und sein Team eine schmerzhafte Rückkehr zur Normalität vor sich.

Am Tag nach dem Flugzeugabsturz in Russland, bei dem das Spitzenteam Lokomotive Jaroslawl fast komplett ausgelöscht worden war, verharrte auch das deutsche Eishockey noch im Schockzustand.

Inmitten des Horrors mit 43 Toten erfuhren der betroffene Club und die Angehörigen der Opfer eine Welle des Mitgefühls und der Solidarität - Profis der Erstligarivalen wollen sogar für Lokomotive spielen, um das Team zu retten. Die KHL will Jaroslawl unbedingt dabei haben. Möglich scheint, das Jugendteam des Spitzenclubs - mit oder ohne Unterstützung von Gast-Profis - antreten zu lassen. Nach Auskunft von Liga-Boss Alexander Medwedew sollen rund 45 Spieler bereit sein, auszuhelfen. Den Auftakt-Spieltag sagte die KHL ab.

«Nach einer Nacht ist es eigentlich noch viel schlimmer geworden. Jetzt realisiert man das alles erst. Da das gesamte Eishockey weltweit betroffen ist, gibt es auch auf der ganzen Welt eine riesige Anteilnahme. Da begreift man die Dimension erst», sagte der Generalsekretär des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Franz Reindl, der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. «Ich weiß auch nicht, wie es jetzt weiter geht.»

Dietrichs Tod traf den DEB schwer. Der 25 Jahre alte Verteidiger war Leistungsträger im Nationalteam. «Robert war ein überall beliebter und bodenständiger Mensch, der trotz seiner Erfolge immer mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist», sagte DEB-Präsident Uwe Harnos, der wie Vizepräsident Manuel Hüttl aus Kaufbeuren stammt. Dorthin siedelte die Familie des im kasachischen Ordschonikidse geborenen Dietrich Ende der 1980er Jahre über.

«Er war einfach ein Pfundskerl», befand der gebürtige Kaufbeurer Ex-Nationalspieler Walter Köberle. Der Teammanager von Dietrichs ehemaligem Club DEG Metro Stars stand seit dessen Zeit in Düsseldorf in engem Kontakt zum 38-maligen Auswahlspieler. Köberle telefonierte noch kurz vor dem Unglück mit Dietrich. «Er erzählte mir, dass er aufhören müsste, um nach Minsk zu fliegen. Da können sie sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich vom Absturz gehört habe», sagte der sonst stets fröhliche Köberle mit belegter Stimme.

Der neue Nationaltrainer Jakob Kölliker, der nun auf einen Eckpfeiler des zuletzt so erfolgreichen Nationalteams verzichten muss, war auch am Donnerstag nicht zu erreichen. Dagegen äußerte sich sein Vorgänger Uwe Krupp tief erschüttert. «Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich kannte ja nicht nur Robert Dietrich persönlich, sondern auch all die anderen früheren NHL-Spieler und den Trainer Brad McCrimmon», sagte der aktuelle Coach der Kölner Haie.