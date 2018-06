Inhalt Seite 1 — Dietrichs Ex-Clubs trauern um Nationalspieler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Robert Dietrichs frühere Vereine haben bestürzt auf den Tod des verunglückten Eishockey-Nationalspielers reagiert.

Sowohl die DEL-Vereine DEG Metro Stars und Adler Mannheim als auch die nordamerikanischen Clubs Nashville Predators und Milwaukee Admirals drückten nach dem tödlichen Flugzeugabsturz in Russland ihre Trauer und ihr Beileid aus. «Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden sowie den Angehörigen der weiteren, leider zahlreichen Opfer», schrieb die Düsseldorfer DEG auf ihrer Internetseite. «Die DEG-Familie ist derzeit stumm.»

Bei dem Flugzeugabsturz war fast das gesamte Team von Lokomotive Jaroslawl ums Leben gekommen, darunter der 25 Jahre alte Dietrich. «Wir trauern um Robert Dietrich und all seine Teamkollegen von Lokomotive Jaroslawl», kondolierten die Adler Mannheim. Auch Dietrichs erster Verein ESV Kaufbeuren sprach den Angehörigen und Freunden sein Mitgefühl aus.

Die Nashville Predators, die Dietrich 2007 gedraftet und dann an Milwaukee weitergereicht hatten, trauerten ebenfalls um den verunglückten Nationalverteidiger. Bei der Tragödie in Jaroslawl kamen zudem ihre Ex-Profis Karlis Skrastins (Lettland) and Josef Vasicek (Tschechien) ums Leben. «Sie haben alle das Spiel gespielt, das sie liebten, hatten so viel mehr zu geben und verließen uns viel zu früh», teilten die Predators mit. Auf der Homepage der Milwaukee Admirals stand zu lesen: «Rest In Peace Robert & Karlis.»

