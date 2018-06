Inhalt Seite 1 — Eishockey-Welt geschockt: Tragödie in Russland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa) - Der tragische Flugzeugabsturz in Russland mit dem Team von Lokomotive Jaroslawl an Bord hat auch das deutsche Eishockey geschockt. Auch der deutsche Nationalverteidiger Robert Dietrich gehört zu den mehr als 40 Toten.

Nach Angaben des Zivilschutzministeriums ist auch der deutsche Eishockey-Nationalspieler Robert Dietrich ums Leben gekommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit.

Der 25 Jahre alte Ex-Spieler der Adler Mannheim und DEG Metro Stars aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) war im Sommer zum dreimaligen russischen Meister gewechselt. «Die Anzeichen verdichten sich, dass Robert mit an Bord war. Der russische Verband hat uns bestätigt, dass der gesamte Kader im Flugzeug gesessen hat», sagte zuvor Franz Reindl, Generalsekretär des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Stundenlang hatte der DEB nach Bekanntwerden der Tragödie am späten Mittag versucht, über die Familie des 38-maligen deutschen Nationalspielers an Informationen zu kommen. Reindl stand in engem Kontakt zur Familie des im kasachischen Ordschonikidse geborenen Dietrich. «Das ist eine unglaubliche Tragödie», so Reindl in einer ersten Reaktion.

Dietrichs Nationalmannschaftskollege Simon Danner von der Düsseldorfer EG twitterte: «Mir ist total schlecht!!! Ein russisches Flugzeug ist abgestürzt, mit einer Eishockey Mannschaft, in der Robert Dietrich spielt.»

«Das ist eine fürchterliche Tragödie für die weltweite Eishockey-Gemeinschaft», sagte auch Weltverbandspräsident Rene Fasel. Harold Kreis, bis zum Sommer Dietrichs Trainer in Mannheim und dessen aktueller Co-Trainer der Nationalmannschaft, war fassungslos. «Das sind schockierende Neuigkeiten», sagte Kreis. Lokomotive war auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Minsk. Das Team aus der weißrussischen Hauptstadt spielt wie Jaroslawl in der russischen Profiliga KHL, die nach der NHL als zweitstärkste der Welt gilt.

«Es gibt keine Hoffnung», zitierte die Zeitung «Sowjetski Sport» den Vereinssprecher Wladimir Malkin. Demzufolge soll der gesamte Kader Jaroslawls im Flugzeug gesessen haben. Zu den bekannteren Spielern neben Dietrich, der als Stammspieler zu den Säulen im deutschen Nationalteam gehört hatte, zählen auch einige ehemalige NHL-Spieler.